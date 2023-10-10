Ne zaman ne yapar hiç belli olmaz
O adı üstünde delidir gönül
Dur demekle durmaz laftan anlamaz
Her zaman enerji doludur gönül

Bazen bir köşede garipçe yaşar
Bazen umulmadık yerlere düşer
Bir âşık olursa kükreyip coşar
Zannedersin bahar selidir gönül

Sihirbazdır onda hüner tükenmez
Kor ateşte yanar yanar tükenmez
Sevdiğine her gün sunar tükenmez
Hiç bitmeyen sevda gölüdür gönül

Yürüdüğü yoldan sapar adeta
Her yanda ipleri kopar adeta
Öyle bağlanır ki tapar adeta
Gör ki sevdiğinin kuludur gönül

Bazen fırsat gider eyvah der keşke
Sevdiği başkadır seveni başka
Bazen de öylesi susar ki aşka
Sanki Arabistan çölüdür gönül
Kahreder yar için gider fizana
Bazen kızar kötü şiir yazana
Bazen ilkbaharda döner hazana
Yaprağı dökülmüş çalıdır gönül

Bazen boş hayalle gezer avunur
Bazen neşe saçar kendin savunur
Bazen acır dizlerine dövünür
Nadide bir inci dalıdır gönül

Verdiğin kararda durursan eğer
Hakikat ordadır görürsen eğer
İzinde oradan yürürsen eğer
Cenneti alanın yoludur gönül

Seveni görünce seçiliverir
Bir anda her şeyden geçiliverir
Zamanı gelince acılı verir
İnsan bir bahçeyse gülüdür gönül

Âşık İdris gezer dağ ve dereli
Bir kararda durmaz uzun süreli
Yârden hançer yemiş gönül yaralı
Yaşar görünse de ölüdür gönül