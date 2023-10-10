Ne zaman ne yapar hiç belli olmaz

O adı üstünde delidir gönül

Dur demekle durmaz laftan anlamaz

Her zaman enerji doludur gönül

Bazen bir köşede garipçe yaşar

Bazen umulmadık yerlere düşer

Bir âşık olursa kükreyip coşar

Zannedersin bahar selidir gönül

Sihirbazdır onda hüner tükenmez

Kor ateşte yanar yanar tükenmez

Sevdiğine her gün sunar tükenmez

Hiç bitmeyen sevda gölüdür gönül

Yürüdüğü yoldan sapar adeta

Her yanda ipleri kopar adeta

Öyle bağlanır ki tapar adeta

Gör ki sevdiğinin kuludur gönül

Bazen fırsat gider eyvah der keşke

Sevdiği başkadır seveni başka

Bazen de öylesi susar ki aşka

Sanki Arabistan çölüdür gönül

Kahreder yar için gider fizana

Bazen kızar kötü şiir yazana

Bazen ilkbaharda döner hazana

Yaprağı dökülmüş çalıdır gönül

Bazen boş hayalle gezer avunur

Bazen neşe saçar kendin savunur

Bazen acır dizlerine dövünür

Nadide bir inci dalıdır gönül

Verdiğin kararda durursan eğer

Hakikat ordadır görürsen eğer

İzinde oradan yürürsen eğer

Cenneti alanın yoludur gönül

Seveni görünce seçiliverir

Bir anda her şeyden geçiliverir

Zamanı gelince acılı verir

İnsan bir bahçeyse gülüdür gönül

Âşık İdris gezer dağ ve dereli

Bir kararda durmaz uzun süreli

Yârden hançer yemiş gönül yaralı

Yaşar görünse de ölüdür gönül