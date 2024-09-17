Kimler gelip gitti hele bak hana
Bu han gelip geçenlere kalmadı
Muhabbetler yapılırdı can cana
Seyyah olup göçenlere kalmadı
Akşamın mehtabı serin havada
Yavru şahin beslenirdi ovada
Yüksek ormanlarda engin ovada
Kanat açıp uçanlara kalmadı
Dünya âleminin güzel hamlesi
Bazen gündüz olur bazen gecesi
Yirmi dört harfin vardır hecesi
İlmi bilip seçenlere kalmadı
Hak yarattı halka eyle hizmeti
Gel bilelim bizde insan kıymeti
Hüdanın sunduğu aşkın şerbeti
Pir elinden içenlere kalmadı
Âşık İdris sende alma bir ahta
Kov gıybet yapıpta kalma günahta
Bir yanın toprakta ardında tahta
Toprağını saçanlara kalmadı