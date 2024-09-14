Yaradan emrine karşı çıkanlar
Sizler mahşer günü gelmez misiniz?
İslam’ın özüne kurşun sıkanlar
Cehennem azabı bilmez misiniz?
Size akıl verdi dünyayı kurdu
Şeytan hasedinden her gün kudurdu
Melekler huşuyla kıyama durdu
Sizler bundan ibret almaz mısınız?
Hepimiz kuluyuz ayrılık niye
Yaşanılan hayat ondan hediye
Nefis bize yanlış yön verir diye
Sizler doğru yolu bulmaz mısınız?
Dünya imtihandır bunu bilene
Tebessümle bir öksüze gülene
Ayetler yetmez mi ibret alana
Yalandan geriye kalmaz mısınız?
Gel ey insanoğlu otur da düşün
Verdiğin söze uy geçmeden yaşın
Hakkın huzurunda dik dursun başın
Hesapta yan yana olmaz mısınız?
Şöhret zararlıdır atın bir yana
Helal olmayan mal yüktür insana
Vakit gelir bir gün denersin ona
Kabir azabından yılmaz mısınız?
Âşık İdris derki haddi aşanlar
Hedefe varmadan yolu şaşanlar
Şeytanla birleşip önden koşanlar
Size ölüm yok mu ölmez misiniz?