Her gününü son gün gibi bilmeli
Senin için yarın olmaya bilir
Gönül aynasını her an silmeli
Yarına da fırsat kalmaya bilir
Yaşa hayatını hep bile bile
Katma sohbetine yalanla hile
Dostu uğurlarken helallik dile
Bir daha geriye gelmeyebilir
Acıya tatlıya katılmalıdır
Hayat kantarında tartılmalıdır
Cesaret eyleyip atılmalıdır
Şans her zaman kapın çalmaya bilir
Baş kaldırsan sema ayak bassan yer
Cürmün ne kadardır düşünsen eğer
Verdiğin nimeti Allah için ver
Belki Hızır çıkar almaya bilir
Dünyadayken geçebilsek sıratı
Hayatın kuralı bazen çok katı
Hesaplı yaşamak gerek hayatı
Dolu almaz boşta dolmayabilir
Aşık İdris yansın bunca suçuna
Pişmanlık duygusu düşmüş içine
Ak düşürür sakalına saçına
Azrail de haber salmayabilir