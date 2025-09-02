Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, şeker pancarı üreticilerinin yaşadığı sorunları gündeme taşıyarak iktidarı ve yetkilileri sert sözlerle eleştirdi.

Aydoğmuş, şeker pancarı kotalarının düşürülmesi nedeniyle çiftçinin alın terinin heba edildiğini vurgulayarak, “Çiftçinin ürünleri tarlada kaldı. Türk Şeker Sorgun Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı çiftçiyi suçlamaya kalkıyor. Eğer suçlu aranıyorsa, o da AK Parti İl Başkanı, milletvekilleri, Tarım Bakanlığı ve Türk Şeker Müdürlüğü’dür” dedi.

"Çiftçi İflas Ediyor"

Yozgat’ta düzenlenen tarım fuarlarının üreticinin sorunlarını perdeleyemeyeceğini ifade eden Aydoğmuş, şunları söyledi: “Tarım fuarlarında boy göstereceğinize çiftçinin derdine çare bulun. Çiftçi iflas ediyor, sokakta rahat gezemiyorsunuz. Göstermelik köy ziyaretleriyle algı yapmayı bırakın. Hodri meydan! Çıkın tarlaya, çiftçinin yanında olun.”

"Çiftçiyi Küçülttünüz, Yok Ettiniz"

“‘Yozgat Tarım Fuarı Türkiye’nin en büyüğü’ demek çiftçiye hakarettir” diyen Aydoğmuş, sözlerine şöyle devam etti: “Fuarı düzenleyenlere teşekkür ediyorum, onlar işini başarıyla yapıyor ve Türkiye’nin en büyük tarım fuarı hedefine ulaştılar. Lakin iktidar Yozgat’ta çiftçiyi bitirdi, çiftçi iflas etti. Belki fuarı büyütmüş olabilirsiniz ama çiftçiyi küçülttünüz, yok ettiniz. Ekecek arazi, biçecek ürün kalmadıktan sonra fuarın büyüklüğü hiçbir anlam ifade etmez. Çiftçinin alın teri yok sayılırsa, üretici iflasa sürüklenirse, hiçbir tarım fuarı amacına ulaşamaz.”

Açıklamasının sonunda Aydoğmuş şu mesajı verdi: “Unutmayın; çiftçi yoksa tarım da yok, tarım yoksa fuar da yok. Biz Gelecek Partisi olarak her zaman çiftçinin yanında olmaya devam edeceğiz.”