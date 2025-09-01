Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda bilgilendirme yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan başkanlığında gerçekleştirilen ziyaretlere İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı, Tütün Denetim Ekibi, Yozgat Emniyet Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli katıldı.

Ziyarette, tütün ve tütün mamullerinin başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığa yol açtığı, pasif içiciliğin de en az aktif kullanım kadar zararlı olduğu vurgulandı. Esnaf ve vatandaşlara, kapalı alanlarda sigara içilmemesi ve 4207 sayılı Tütün Kontrolü Kanunu kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Dr. Karaarslan, tütün kullanımının önlenmesinin bireylerin sağlığını korumada ve toplum sağlığını geliştirmede kritik öneme sahip olduğunu belirterek, “Sağlıklı nesiller için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda yapılan esnaf ziyaretlerimizde hem vatandaşlarımızı bilgilendirdik hem de kapalı alanlarda tütün kullanımına karşı farkındalık oluşturduk. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, toplumun her kesimini kapsayan bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edecektir” dedi.