Kara gözlüm gör ne hale düştüm ben
Sabrımın pınarı taştı gayri gel
Bir yudum su veren olmaz garibe
Ciğerim hasretle pişti gayri gel
Kaç yıl oldu hiç saydın mı gideli
Sen leylasın beni mecnun edeli
Bumu idi sevdamızın bedeli
Saçlarıma aklar düştü gayri gel
Gören var mı bilmem nazlı yarimi
Dağlar bile çekmez ahu zarimi
Kimse dolduramaz senin yerini
Mahsun kalbim seni seçti gayri gel
Sen gideli söylemiyor dillerim
Beni benden aldı eski hallerim
Gönül bahçesinde gonca güllerim
Sensiz boynu bükük açtı gayri gel
Son arzumdu bu feryadım bilirsen
Bir gün kara haberimi alırsan
Siyahlar giy cenazeme gelirsen
Yıkıldı benliğim göçtü gayri gel
Çok ararsın beni öldüğüm zaman
Dost elinden böyle hallerim yaman
Vade tekmil oldu saatim tamam
Aşık İdris candan geçti gayri gel