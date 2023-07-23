Kara gözlüm gör ne hale düştüm ben

Sabrımın pınarı taştı gayri gel

Bir yudum su veren olmaz garibe

Ciğerim hasretle pişti gayri gel

Kaç yıl oldu hiç saydın mı gideli

Sen leylasın beni mecnun edeli

Bumu idi sevdamızın bedeli

Saçlarıma aklar düştü gayri gel

Gören var mı bilmem nazlı yarimi

Dağlar bile çekmez ahu zarimi

Kimse dolduramaz senin yerini

Mahsun kalbim seni seçti gayri gel

Sen gideli söylemiyor dillerim

Beni benden aldı eski hallerim

Gönül bahçesinde gonca güllerim

Sensiz boynu bükük açtı gayri gel

Son arzumdu bu feryadım bilirsen

Bir gün kara haberimi alırsan

Siyahlar giy cenazeme gelirsen

Yıkıldı benliğim göçtü gayri gel

Çok ararsın beni öldüğüm zaman

Dost elinden böyle hallerim yaman

Vade tekmil oldu saatim tamam

Aşık İdris candan geçti gayri gel

