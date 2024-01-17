Garibin feryadı göğü yıkıyor 
Sel oldu akıyor yaşımız bizim 
Euro uçtu dolar aya çıkıyor 
Bir bile etmiyor beşimiz bizim

Yiğit en arkada yağcı en başta 
Bir yığın yavşak var tuttuğum saçta 
Şimdi kuru çeken gayet revaçta
Başta gezer oldu keşimiz bizim

Fare dağı dağ fareyi yutmakta
Pireler fillere kafa tutmakta
Sinek adam oldu manda sokmakta 
Göz doktoru oldu şaşımız bizim 

Atın kuyruğunda sineğe döndük
Herkesin altında bineğe döndük 
Sağdıkça süt veren ineğe döndük
Dünyada bulunmaz eşimiz bizim 

Fukaralık baş köşede oturur
Eski dirliğini çoktan yitirir
Nakliyeyi mazot zammı bitirir
Yaz görmeden gelir kışımız bizim

Faize yatırdık tüm evi barkı
Yinede dönmedi şu geçim çarkı
Su gelmez kurudu değirmen arkı
Gün güne azaldı işimiz bizim

Âşık İdris gayri sözüm tükendi 
Huzurun adı var bulunmaz kendi 
Meclise sıçradı katilin fendi 
Kendimize batar şişimiz bizim