Uğurcan Çakır, 5 nisan 1996 yılında Antalya'da doğdu. Ailesiyle İstanbul'a taşınan Çakır, futbola 12 yaşında İstanbul'un amatör takımlarından Çekmeköyspor'da başladı ve 1 sezon sonra 1461 Trabzon takımının altyapısına transfer oldu.

2012'de, Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'un altyapısından Trabzonspor altyapısına transfer edildi.

Alt yaş kategorilerinde toplam 9 maçta millî takım forması giyen Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A millî takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın birinci kalecisi olarak yer aldı. Toplamda 3 maça çıkan Çakır, turnuvada kalesinde 8 gol gördü. Turnuvada sadece bir gol atabilen Türkiye, 0 puan alarak turnuvadan elendi.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil etti.

Galatasaray’ın Gündeminde

UEFA'ya yapılacak kadro bildirimine saatler kala transferde gaza basan Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı.

Trabzonspor'un toplamda 35 milyon Euro'yu bulan bir beklentisi var. Galatasaray bu rakamı ödemeye hazır durumda bulunuyor.