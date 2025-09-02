Özel ve kamu bankaları, 1 Eylül 2025 Pazartesi gününden itibaren emeklilere sunacakları promosyon tutarlarını güncelleyecek.

Bankacılık sektöründen edinilen bilgilere göre, promosyon tutarlarının belirlenmesinde yalnızca mevcut maaş aralıkları değil, aynı zamanda Ocak 2026’da yapılması öngörülen emekli maaş zammı da etkili olacak. Şu anda emekli maaşlarına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılırken, yeni dönemde bu rakamların 10 bin TL ile 35 bin TL arasında değişmesi bekleniyor.

2017’den Bu Yana Kesintisiz Uygulama

Emekliler için ek gelir kaynağı niteliği taşıyan promosyon ödemeleri, ilk kez 2017 yılında hayata geçirilmiş ve aralıksız olarak sürdürülmüştü. Özellikle son yıllarda maaş zammı dönemlerinde bankaların promosyon rekabeti artarken, Temmuz 2025’te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan %16,67 oranındaki zam, mevcut promosyon rakamlarının 31 Ağustos 2025’e kadar geçerli olmasına neden olmuştu.

Ocak 2026 Zammı Beklentisi

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini %25 ile %29 aralığında bulunuyor. Bu öngörü doğrultusunda, Ocak 2026’da emeklilerin %7,14 ile %10,57 arasında enflasyon farkı alması bekleniyor. Ayrıca hükümetin ek zam seçeneğini masada tutması, bankaların belirleyeceği promosyon tutarlarını da yukarıya çekebilecek.

Bankaların 1 Eylül’den itibaren resmi internet siteleri ve şubeleri aracılığıyla duyuracağı yeni promosyon rakamları, emekliler için yılın en çok merak edilen finansal gelişmelerinden biri olacak.