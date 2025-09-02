1983 doğumlu olan Bensu Gürses, 42 yaşında hayatını kaybeden, hem moda hem de spiritüel alanlarda iz bırakmış bir isimdi. Aslen İzmirli olan Gürses, 25 yaşında İstanbul’a taşınarak hayalini kurduğu kariyer yolculuğuna adım attı.

İlk olarak mankenlik yapan Gürses, daha sonra stil ve imaj danışmanlığına yönelerek moda sektöründe önemli bir konuma ulaştı. Vakko gibi önde gelen markalarda eğitim aldı, çok sayıda ünlü isme danışmanlık yaptı. Ancak onun farkı, dış görünüş kadar içsel dönüşüme de önem vermesiydi.

Mesleği Neydi?

Bensu Gürses; Uluslararası ThetaHealing Eğitmeni, Stil ve İmaj Danışmanı, olarak tanınıyordu.

Moda anlayışını kişisel gelişimle birleştirerek, danışanlarının sadece stilini değil, ruhsal dengesini de önemseyen bir yaklaşım benimsedi. “Stil bir yaşam felsefesidir” diyen Gürses, bu bakış açısıyla moda dünyasında farklı bir çizgi yarattı.

Spiritüel Yolculuğu

Bensu Gürses’in hayatındaki dönüm noktası, karaciğer kanseri tanısı aldıktan sonra yaşandı. Doktorların altı ay ömür biçtiği süreçte, ThetaHealing adlı spiritüel şifa tekniğiyle tanıştı. Bu yöntemle yaşadığı derin dönüşüm, onu bu alanda uluslararası bir eğitmen olmaya kadar taşıdı.

Türkiye ve yurt dışında binlerce öğrenci yetiştiren Gürses, özellikle kadınların içsel gücünü keşfetmesine destek oldu. “İyileşme içten başlar” felsefesiyle yaşamına ve mesleğine yön verdi.

Ölüm Sebebi Ne

Bensu Gürses, uzun süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle 1 Eylül 2025 gece saat 23.00 sularında yaşamını yitirdi. Modern tıbbın yanı sıra alternatif tedavi yöntemlerinden de faydalanmaya çalışan Gürses, tüm çabalarına rağmen hastalığa yenik düştü.

Cenaze Töreni Yapıldı Mı?

Gürses’in cenaze töreni,

2 Eylül 2025 Salı günü

İstanbul Ortaköy Teşrifatçı Hacımahmut Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenecek.

Cenaze töreninin ardından, İzmir Urla’daki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

Hakan Peker İle İlişkisi Var Mıydı?

Bensu Gürses'in özel hayatı da zaman zaman magazin gündemine geldi. Ünlü sanatçı Hakan Peker ile sevgili oldukları iddiaları kamuoyunda yer alsa da, ne Gürses ne de Peker bu konuda bir açıklama yaptı. Gürses, her zaman özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih etti.

Hastalık Ve Mücadele Süreci

Karaciğer kanseriyle mücadele eden Bensu Gürses, hastalığını hem modern tıp hem de holistik yöntemlerle dengelemeye çalıştı. ThetaHealing uygulamalarıyla hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyileşmeyi hedefledi. Ancak hastalığın ilerlemesini durdurmak mümkün olmadı.