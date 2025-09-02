Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanlığı, eş zamanlı olarak kapsamlı bir reform paketi hazırladıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Trabzon’un Çaykara ilçesinde bir düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açılması sonucu bir vatandaşın hayatını kaybetmesi, konunun yeniden gündeme taşınmasına yol açtı. Yaşanan bu üzücü olay, hem kamuoyunda büyük tepki topladı hem de hükümetin caydırıcı adımlar atmasını hızlandırdı.

Adalet Bakanı Tunç: "Yaptırımlar Ağırlaştırılacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, havaya ateş açma, yol kesme ve trafik güvenliğini tehlikeye atan eylemlerle ilgili cezaların artırılacağını vurguladı. Tunç, 10. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan düzenlemelerin TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildiğini, ancak yoğun gündem nedeniyle görüşmelerin yeni yasama yılına kaldığını hatırlattı.

Tunç’un açıklamalarına göre:

Trafikte yol kesme artık müstakil bir suç olarak tanımlanacak.

Bu suçu işleyenlere, cebir ve tehdit unsuru olmasa bile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Eğer yol kesme sırasında başka suçlar da işlenirse, failler hem yol kesme suçundan hem de diğer suçlardan ayrı ayrı cezalandırılacak.

İçişleri Bakanlığı’ndan “Trafik Eylem Planı”

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yasal düzenlemelere ek olarak, İçişleri Bakanlığı da ‘Trafik Eylem Planı’ üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yılın başında kamuoyuna açıklanan ve 43 maddeden oluşan planın ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

Plan kapsamında, özellikle düğün, nişan ve asker uğurlama konvoylarında:

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.

Bu iptaller kısa süreli olmayacak, uzun süreli ehliyet kayıplarını içerecek.

Kuralları ihlal edenlere yönelik idari para cezaları da katlanarak artacak.

Toplumsal Güvenlik İçin Ortak Hareket

Hükümet yetkilileri, düzenlemelerin amacının sadece ceza artırımı olmadığını, aynı zamanda toplumda caydırıcılık yaratmak olduğunu belirtiyor. Özellikle düğün ve benzeri kutlamalarda yapılan silahla ateş açma ve konvoylarda yol kapatma gibi davranışların toplum huzurunu bozduğu, ölümlere ve yaralanmalara yol açtığı vurgulanıyor.

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Bizim önceliğimiz, vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak ve trafik düzenini sağlamak. Aktüeryal dengeyi korumak, emeklilere maaş ödemek kadar önemli olan bir diğer konu da halkın günlük yaşamında güvenliği hissetmesidir.”

Ekim ayında TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni düzenlemeler, yasalaşması halinde, Türkiye’de trafik güvenliği ve toplumsal huzur adına önemli bir dönüm noktası olacak. Bundan böyle düğün konvoylarında havaya ateş açan, yolu kesen ya da diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan kişiler sadece para cezasıyla değil, hapis ve ehliyet iptali gibi ağır yaptırımlarla da karşı karşıya kalacak.