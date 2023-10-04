Eğer ki yolsuza yolun düşerse
İğneyle kuyuyu kazdırır sana
Koltuğa kubarıp bir de şişerse
Su üstüne yazı yazdırır sana
Eğer yalancıdan yoksa dayında
Kilodan grama düşer payında
Arifede Ramazanın ayında
Yüklenir orucu bozdurur sana
Elindeki yoğun işi görerek
Hep hoyratca gelir göğsün gererek
Bir büyüklenir emir vererek
Ayak bağlarını çözdürür sana
Tüketir ömrünü döker etini
Çıkar için över elin itini
Kendi kene araştırır bitini
Üstüne atarak gezdirir sana
İdris’imin arabası bineği
Bir zamanlar olmuş idi tüneği
Zevki için kelebeği sineği
Tutar ayağınla ezdirir sana