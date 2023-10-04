Eğer ki yolsuza yolun düşerse

İğneyle kuyuyu kazdırır sana

Koltuğa kubarıp bir de şişerse

Su üstüne yazı yazdırır sana

Eğer yalancıdan yoksa dayında

Kilodan grama düşer payında

Arifede Ramazanın ayında

Yüklenir orucu bozdurur sana

Elindeki yoğun işi görerek

Hep hoyratca gelir göğsün gererek

Bir büyüklenir emir vererek

Ayak bağlarını çözdürür sana

Tüketir ömrünü döker etini

Çıkar için över elin itini

Kendi kene araştırır bitini

Üstüne atarak gezdirir sana

İdris’imin arabası bineği

Bir zamanlar olmuş idi tüneği

Zevki için kelebeği sineği

Tutar ayağınla ezdirir sana