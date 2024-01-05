Sevgi dolu kalple hoş bir gönülle
Sevmek kadar güzel ne var dünyada 
Gönül incitmeden bir tatlı dille
Sevmek kadar güzel ne var dünyada 

Dostluk düşmanlıktan on kat güzeldir
Barış savaşmaktan bin kat güzeldir
Sevecen gönüle can kat güzeldir
Sevmek kadar güzel ne var dünyada

İnsan olan insan cana kıyar mı?
Nefsin şeytanına varıp uyar mı?
Yaşamaktan başka hoş bir şey var mı?
Sevmek kadar güzel ne var dünyada

İster Fas’tan olsun isterse Çin’den
Alevi Çerkezi hepside benden 
Ne çıkar düşmanca garazdan kinden 
Sevmek kadar güzel ne var dünyada 

İsteme çok bizim şu azda sizin 
Dünya vatanıdır tüm hepimizin 
Dil farkı din farkı gözetmeksizin
Sevmek kadar güzel ne var dünyada

İnsanı küçültür yanlışa sapmak 
Sevaptır Hak yolu güzele tapmak
Hac kadar makbuldür gönüller yapmak 
Sevmek kadar güzel ne var dünyada

Âşık İdris yürek coşup taştıkça
Hoş olur menzile yol ulaştıkça
İster dostça olsun ister âşıkça
Sevmek kadar güzel ne var dünyada
 