Şu ömrümün baharını güz ettin

Söyle yalan dünya söyle nedendir

Yüreğime buz koymuştum erittin

Söyle yalan dünya söyle nedendir

Sen her zaman boynu bükük kal dedin

Gam gasavet keder senin al dedin

Zehir sürdün ekmeğime bal dedin

Söyle yalan dünya söyle nedendir

Haksız kullarına Pazar eyledin

Cemiyet içinde azar eyledin

Her zaman tepemde nazar eyledin

Söyle yalan dünya söyle nedendir

Neyidiki bu garibin vebali

Çektiğim çilenin var mı emsali

Sönmedi ateşim kerem misali

Söyle yalan dünya söyle nedendir

Ellere beş verdin banaysa yarım

Yıllardır çalıştım olmadı karım

Sıkıntı içinde beladır zorum

Söyle yalan dünya söyle nedendir

Geçti gençlik çağım ihtiyar oldum

Derman arar iken bin derdi buldum

Yokluk kervanından nasibim aldım

Söyle yalan dünya söyle nedendir

Âşık İdris derki her gün ağlattın

Kıskaç oldun kıl ipinen bağlattın

Yedi yerden ciğerimi dağlattın

Söyle yalan dünya söyle nedendir