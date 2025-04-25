Dolar ve Euro kuru vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 25 Nisan 2025 günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 38,4226TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 38,4190TL’den, satış fiyatı ise 38,4263TL’den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

-0,38 %'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 43,5692TL'den yapan euro şu anda 43,5359TLalış ve 43,6026TLsatış fiyatına sahip.