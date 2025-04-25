25 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.

İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir.

Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

25 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ARI ECZANESİ

Erdoğan Akdağ Mah. Esentepe Sok. Duyar Mylife Sitesi B Blok No:8/A

03543334488

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TURAN ECZANESİ

ISTIKLAL CAD. NO:74

03543143322

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28

03544871695

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

OVAKENT ECZANESİ

Çarşı İçi Mah Sarraflar Cad. No:41

03546453396

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25

03547361119

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

LAVANTA ECZANESİ

Yunus Emre Mah. Milli Egemenlik Cad. 5/A Çekerek/YOZGAT

03544682692

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B

03543754770

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B

03543686141

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KARATAŞ ECZANESİ

Karşıyaka Mah Baran Cad No:47

03547721905

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLAN ECZANESİ

BEDRİBABA MAH. ŞEHİT SALİH AKYÜREK CAD. NO:32/A

03544146083

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SU ECZANESİ

Bahçelievler Mah. Hacı Bayram Karabulut Cad. No:55-56 Şefaatli/YOZGAT

03545644444

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ARSLAN ECZANESİ

Haşim Kılıç Mah. Bünyamin Gayretli Cad. No:18

03545168770

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...