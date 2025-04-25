25 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.

İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir.

Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

25 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ARI ECZANESİ

ARI ECZANESİ

 Erdoğan Akdağ Mah. Esentepe Sok. Duyar Mylife Sitesi B Blok No:8/A
 03543334488
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TURAN ECZANESİ

TURAN ECZANESİ

 ISTIKLAL CAD. NO:74
 03543143322
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

OVAKENT ECZANESİ

OVAKENT ECZANESİ

 Çarşı İçi Mah Sarraflar Cad. No:41
 03546453396
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

LAVANTA ECZANESİ

LAVANTA ECZANESİ

 Yunus Emre Mah. Milli Egemenlik Cad. 5/A Çekerek/YOZGAT
 03544682692
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
 03543754770
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

24 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 24 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KARATAŞ ECZANESİ

KARATAŞ ECZANESİ

 Karşıyaka Mah Baran Cad No:47
 03547721905
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLAN ECZANESİ

DİLAN ECZANESİ

 BEDRİBABA MAH. ŞEHİT SALİH AKYÜREK CAD. NO:32/A
 03544146083
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SU ECZANESİ

SU ECZANESİ

 Bahçelievler Mah. Hacı Bayram Karabulut Cad. No:55-56 Şefaatli/YOZGAT
 03545644444
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ARSLAN ECZANESİ

ARSLAN ECZANESİ

 Haşim Kılıç Mah. Bünyamin Gayretli Cad. No:18
 03545168770
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Kaynak: Haber Merkezi