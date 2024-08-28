Beşiğin başında silah patlıyor
Doğma yavrum doğma dünya kirlendi
Kekliğin tüneği kaya çatlıyor
Doğma yavrum doğma dünya kirlendi
Çocuğun yüzünde kurşun beresi
Kan revan içinde sokak deresi
Aklın ermez dersin bura neresi
Doğma yavrum doğma dünya kirlendi
Denizi ırmağı dağı zehirli
Bülbül figan eder bağı zehirli
Yoğurdu peyniri yağı zehirli
Doğma yavrum doğma dünya kirlendi
Kalleşler siperde hepsi burada
Yem ederler seni kuş ile kurda
Bu hayat yaşanmaz kalırsın zorda
Doğma yavrum doğma dünya kirlendi
Sıradan biriysen selam vermezler
Darda kalsan bile seni görmezler
Dağa çıkarırlar kanat germezler
Doğma yavrum doğma dünya kirlendi
Bağlarlar beline bomba yaparlar
Uzaktan kumanda eder saparlar
Âşık İdris hak yolundan koparlar
Doğma yavrum doğma dünya kirlendi