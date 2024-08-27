Üçler beşler kırklar görmüş yapısı

Bir dile gelse de kullar konuşsa

Şakir ergin hocam ilim kapısı

Anlatsa kürsüde diller konuşsa

Temeline dualarla başlayan

Şehzadedir bu günleri düşleyen

Ayetleri nakış nakış işleyen

Bir dile gelse de eller konuşsa

Bu dergâha kimler tanık olmuştur

Nice evliyalar konuk olmuştur

Gönül MUHAMMEDE yanık olmuştur

Bir dile gelse de çöller konuşsa

En görkemli abidesi çağının

Bostanıymış erenlerin bağının

Dumanlar içinde çamlık dağının

Esse serin serin yeller konuşsa

Neler gördü kaç yıl geçti aradan

Nazardan korusun ulu yaradan

Kutbu cihan gelip geçti buradan

Bir dile gelse de yollar konuşsa

Aşık İdris saygı duyar alime

Bel bağlamaz cahil olan zalime

Yardım eder fikri düzgün halime

Meyvesini veren dallar konuşsa