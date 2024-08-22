Bin dokuzyüz seksenler den buyana
Halkı talan edip yolana dedim
Diyorum bu millet artık uyana
O günden bu güne alana dedim
Paşa dediğimiz beyler hortumcu
Yeminler yalanmış hepsi vurguncu
Bu yüzden bitmiyor devletin borcu
Dağ olsa dayanmaz talana dedim
Milletim güvenmiş ordumuz diye
Rüşvetin adı var ama hediye
Aslanın kazancı mama kediye
Çoğaldı hırsızlar çalana dedim
Askere ayrıldı en büyük bütçe
Yiyenler güçlendi bakın gittikçe
Kırmanço revaçta yok oldu Türkçe
Meydanda savrulan yalana dedim
İşçiye köylüye verilsin haklar
Düzenbaz yutarya nereye saklar
Bit olup büyüdü bakın yavşaklar
Kan veripte benzi solana dedim
Davul çalsan bile millet uyanmaz
İyiyi kötüyü sayanlar çok az
Hırsızlara kapı kilit dayanmaz
Akşamdan uyuyup kalana dedim
Aşık İdris size atar taşını
Ayırıyor kurusuyla yaşını
Eziyorlar garibanın başını
Vurgunla serveti bulana dedim
Yokluktan sararıp solana dedim