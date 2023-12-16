Yaradan Mevla’nın habibi sensin
Yoluna kurbanım canım Muhammed
Yaralı kalplerin tabibi sensin
Eline kurbanım canım Muhammed
Zilhicce ayında ziyaret etsem
Mescidi nebevi evine gitsem
Kutsal mekânında bir gece yatsam
İline kurbanım canım Muhammed
Hürmetine koca cihan var oldu
İhlaslı gönüller sana yar oldu
Müminlere Kuran hadis kar oldu
Dalına kurbanım canım Muhammed
Varıp da Kâbe’yi tavaf eylerim
El açıp Mevla’ya derdim söylerim
Ümmetim demezse acep neylerim
Diline kurbanım canım Muhammed
Ayırma bizleri iman bağından
Müminler defteri alır sağından
Miski kokun gelir Hira dağından
Gülüne kurbanım canım Muhammed
İdris’im der aşkın yanar özümde
Kalmasın muradım nolur gözümde
Amentü imanım ikrar sözümde
Âline kurbanım canım Muhammed