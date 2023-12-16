Yaradan Mevla’nın habibi sensin

Yoluna kurbanım canım Muhammed

Yaralı kalplerin tabibi sensin

Eline kurbanım canım Muhammed

Zilhicce ayında ziyaret etsem

Mescidi nebevi evine gitsem

Kutsal mekânında bir gece yatsam

İline kurbanım canım Muhammed

Hürmetine koca cihan var oldu

İhlaslı gönüller sana yar oldu

Müminlere Kuran hadis kar oldu

Dalına kurbanım canım Muhammed

Varıp da Kâbe’yi tavaf eylerim

El açıp Mevla’ya derdim söylerim

Ümmetim demezse acep neylerim

Diline kurbanım canım Muhammed

Ayırma bizleri iman bağından

Müminler defteri alır sağından

Miski kokun gelir Hira dağından

Gülüne kurbanım canım Muhammed

İdris’im der aşkın yanar özümde

Kalmasın muradım nolur gözümde

Amentü imanım ikrar sözümde

Âline kurbanım canım Muhammed