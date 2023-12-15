Kör avcılar gelmiş can pazarına

Vurulsam bir türlü vursam bir türlü

Cahile hedefim söz yazarına

Darılsam bir türlü dursam bir türlü

Ayıp diyen olur cahile uysam

Kini taşıyamam rakipten saysam

Ağır bir taş değil yerine koysam

Kırılsam bir türlü kırsam bir türlü

Mert olsalar yatmazlardı pusuya

Fırsat bulup düşürmezdi tasaya

Düşmanımla kucaklaşıp masaya

Sarılsam bir türlü sarsam bir türlü

Kartalın yerini serçeler almış

Nazar ettim dünya kimlere kalmış

İdris’im sığmadık bir yere gelmiş

Sorulsam bir türlü sorsam bir türlü