Kör avcılar gelmiş can pazarına
Vurulsam bir türlü vursam bir türlü
Cahile hedefim söz yazarına
Darılsam bir türlü dursam bir türlü
Ayıp diyen olur cahile uysam
Kini taşıyamam rakipten saysam
Ağır bir taş değil yerine koysam
Kırılsam bir türlü kırsam bir türlü
Mert olsalar yatmazlardı pusuya
Fırsat bulup düşürmezdi tasaya
Düşmanımla kucaklaşıp masaya
Sarılsam bir türlü sarsam bir türlü
Kartalın yerini serçeler almış
Nazar ettim dünya kimlere kalmış
İdris’im sığmadık bir yere gelmiş
Sorulsam bir türlü sorsam bir türlü