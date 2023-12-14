Değeri olmayan sözleri yazma
Toplumda okursan bozarlar seni
Kendini bilmeyen cahille gezme
Kıymetin yok olur üzerler seni
Her olur olmazdan şiiri duyma
Münkir münafığın safına uyma
Zararlı kişiyi safına koyma
Halden bilmeyenler ezerler seni
Bilgisiz ilimin kapısın açsan
Çalıp söylemen yok kendinden geçsen
Gerçek ozanları kılavuz seçsen
Yanlış yapar isen çizerler seni
Seni tanıdım ya tutmadı gözüm
Gerçek erenlere bağladım özüm
Bura er meydanı açıkça sözüm
El malını satma sezerler seni
Âşık İdris buna yanlıştır desen
Anlının teriyle çalışıp yesen
Yakışmıyor dedikodu etmesen
Borçlu defterine yazarlar seni