Değeri olmayan sözleri yazma

Toplumda okursan bozarlar seni

Kendini bilmeyen cahille gezme

Kıymetin yok olur üzerler seni

Her olur olmazdan şiiri duyma

Münkir münafığın safına uyma

Zararlı kişiyi safına koyma

Halden bilmeyenler ezerler seni

Bilgisiz ilimin kapısın açsan

Çalıp söylemen yok kendinden geçsen

Gerçek ozanları kılavuz seçsen

Yanlış yapar isen çizerler seni

Seni tanıdım ya tutmadı gözüm

Gerçek erenlere bağladım özüm

Bura er meydanı açıkça sözüm

El malını satma sezerler seni

Âşık İdris buna yanlıştır desen

Anlının teriyle çalışıp yesen

Yakışmıyor dedikodu etmesen

Borçlu defterine yazarlar seni