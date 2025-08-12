11 Temmuz 2025 tarihli açıklamayla, borçların yeniden yapılandırılması imkanı resmen duyuruldu.

BDDK’nın kararına göre, hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçluları, belirli koşullar altında en fazla 48 aya kadar vadeyle borçlarını yeniden taksitlendirebilecek.

Kredi Kartı Borçlarında Yeni Dönem

Kimler Yararlanabilecek?

Son ödeme tarihinde borcunu kısmen veya tamamen ödeyememiş bireysel kredi kartı kullanıcıları

Daha önce yapılandırma yapmış ancak borcunu hâlen kapatmamış olanlar

Yapılandırma Süresi:

Toplam borç bakiyesi (bekleyen işlemler dahil) 48 aya kadar uzatılabilecek.

Önemli Şart:

Yapılandırılan borcun en az %50’si ödenmeden, bankalar kart limitinde artış yapamayacak.

İhtiyaç Kredilerinde Yapılandırma Kolaylığı

Kimler Yararlanabilecek?

11 Temmuz 2025 öncesinde kullandırılmış, anapara veya faiz ödemesi gecikmiş olan ihtiyaç kredisi borçluları

Kredili mevduat hesabı (KMH) borcu olanlar

Yapılandırma Süresi:

Borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Başvuru Süresi:

Kararın alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde başvuru yapılmalı.

Son başvuru tarihi 11 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Başvuru Yöntemi:

Borçlular, doğrudan kendi bankalarına başvurarak yapılandırma talebinde bulunabilecek.

BDDK, düzenlemenin temel amacının hem finansal sıkıntı yaşayan vatandaşlara nefes aldırmak hem de bankacılık sisteminin istikrarını güçlendirmek olduğunu açıkladı. Yetkililer, borçluların detaylı bilgi için çalıştıkları bankalarla en kısa sürede iletişime geçmelerini tavsiye etti.