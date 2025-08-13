AFAD: 6.1’lik depremin ardından 4.0 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, gün boyu devam eden sarsıntılarla bir kez daha endişeye sürüklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6.1 büyüklüğündeki ana depremden saatler sonra, saat 21.40’ta 4.0 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, 4.0 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Depremin yerin yaklaşık **10,97 kilometre derinliğinde** gerçekleştiği tespit edildi.

Ana depremin ardından bölgede irili ufaklı çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilirken, vatandaşlar geceyi tedirgin bir şekilde geçiriyor. AFAD ve ilgili kurumlar, olası risklere karşı bölgede saha incelemelerini sürdürüyor.

Uzmanlar, büyük depremlerin ardından artçı sarsıntıların günler hatta haftalarca sürebileceğini belirterek, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması ve resmi uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguluyor.