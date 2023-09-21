Nazlanma ne olur güzeller şahı
Ara hatır gönül sor benim gibi
Sevenleri sevde alma sen ahı
Daha bulamazsın yar benim gibi
Nolur arzularım çevirme geri
Görem gül yüzünü beri dön beri
Her yanını sarsın aşk alevleri
Yaksın yüreğini kor benim gibi
Bir hüzün perdesi bürür yüzlerin
Tatlı tebessümle gülen gözlerin
Hıçkırığa döner şirin sözlerin
Sende ağla her gün var benim gibi
Bir yar buldum ben arayı arayı
Ona verdim sevdada ki sırayı
Issız kaldı şu gönlümün sarayı
Salla kollarını gir benim gibi
Âşık İdris bahtın ezelden kara
Birde sinesine sen açtın yara
Baktıkça hatırla tüm aynalara
Düşsün saçlarına kar benim gibi