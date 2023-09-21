Nazlanma ne olur güzeller şahı
Ara hatır gönül sor benim gibi
Sevenleri sevde alma sen ahı
Daha bulamazsın yar benim gibi

Nolur arzularım çevirme geri
Görem gül yüzünü beri dön beri
Her yanını sarsın aşk alevleri
Yaksın yüreğini kor benim gibi

Bir hüzün perdesi bürür yüzlerin
Tatlı tebessümle gülen gözlerin
Hıçkırığa döner şirin sözlerin
Sende ağla her gün var benim gibi

Bir yar buldum ben arayı arayı
Ona verdim sevdada ki sırayı
Issız kaldı şu gönlümün sarayı
Salla kollarını gir benim gibi

Âşık İdris bahtın ezelden kara 
Birde sinesine sen açtın yara
Baktıkça hatırla tüm aynalara
Düşsün saçlarına kar benim gibi