Nazlanma ne olur güzeller şahı

Ara hatır gönül sor benim gibi

Sevenleri sevde alma sen ahı

Daha bulamazsın yar benim gibi

Nolur arzularım çevirme geri

Görem gül yüzünü beri dön beri

Her yanını sarsın aşk alevleri

Yaksın yüreğini kor benim gibi

Bir hüzün perdesi bürür yüzlerin

Tatlı tebessümle gülen gözlerin

Hıçkırığa döner şirin sözlerin

Sende ağla her gün var benim gibi

Bir yar buldum ben arayı arayı

Ona verdim sevdada ki sırayı

Issız kaldı şu gönlümün sarayı

Salla kollarını gir benim gibi

Âşık İdris bahtın ezelden kara

Birde sinesine sen açtın yara

Baktıkça hatırla tüm aynalara

Düşsün saçlarına kar benim gibi