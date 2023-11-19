Dönüp hangi yana baksam
İpin ucu puşt elinde
Kafa tutsam karşı cıksam
İpin ucu puşt elinde
Diğeride bush elinde
Olsa bile ayyaş sarhoş
O çeker sen peşinden koş
Doğruların elleri boş
İpin ucu puşt elinde
Diğeride bush elinde
Saygın oldu çok vakarsız
Tükürsen utanmaz arsız
Ön planda bakın hırsız
İpin ucu puşt elinde
Diğeride bush elinde
Köhnemiş buroksadide
Dağlara çıkan aside
Dogudaki siyaside
İpin ucu puşt elinde
Diğeride bush elinde
Bazen hoyrat yabancıda
Kalleşlik vardır hancıda
Hem fetoda soyguncuda
İpin ucu puşt elinde
Diğeride bush elinde
Amerikada baştalar
Çıkar için savaştalar
Yüzsüz ünlü revaştalar
İpin ucu puşt elinde
Diğeride bush elinde
Habibim uyanda bir bak
Bize umut ışığı yak
Dinsizlerin vicdanı yok
İpin ucu puşt elinde
Diğeride bush elinde
Dağdan taştan toplasanda
Tuttuğunu aklasanda
Aşık idris çatlasanda
İpin ucu puşt elinde
Diğeride bush elinde