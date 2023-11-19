Dönüp hangi yana baksam

İpin ucu puşt elinde

Kafa tutsam karşı cıksam

İpin ucu puşt elinde

Diğeride bush elinde

Olsa bile ayyaş sarhoş

O çeker sen peşinden koş

Doğruların elleri boş

İpin ucu puşt elinde

Diğeride bush elinde

Saygın oldu çok vakarsız

Tükürsen utanmaz arsız

Ön planda bakın hırsız

İpin ucu puşt elinde

Diğeride bush elinde

Köhnemiş buroksadide

Dağlara çıkan aside

Dogudaki siyaside

İpin ucu puşt elinde

Diğeride bush elinde

Bazen hoyrat yabancıda

Kalleşlik vardır hancıda

Hem fetoda soyguncuda

İpin ucu puşt elinde

Diğeride bush elinde

Amerikada baştalar

Çıkar için savaştalar

Yüzsüz ünlü revaştalar

İpin ucu puşt elinde

Diğeride bush elinde

Habibim uyanda bir bak

Bize umut ışığı yak

Dinsizlerin vicdanı yok

İpin ucu puşt elinde

Diğeride bush elinde

Dağdan taştan toplasanda

Tuttuğunu aklasanda

Aşık idris çatlasanda

İpin ucu puşt elinde

Diğeride bush elinde