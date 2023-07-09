Hasretin canıma yeter yıllardır

Hangi diyardasın söyle sevdiğim

Çektiğim çileler beter yıllardır

Hangi diyardasın söyle sevdiğim

Geleceksin diye umut bağladım

Nehirler misali coştum çağladım

Dağlara taşlara sordum ağladım

Hangi diyardasın söyle sevdiğim

Mah cemalin görünmüyor gözüme

Ateş yakıp köz bıraktın özüme

Bu sevdamız ulaşmaz mı çözüme

Hangi diyardasın söyle sevdiğim

Yerde misin gökte misin bilemem

Ayrı düştü yollarımız gelemem

Aşık İdris hasret yakar gülemem

Hangi diyardasın söyle sevdiğim

Sensiz yaşanır mı böyle sevdiğim