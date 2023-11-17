Fazla havalanma ayarsız ozan 
Güzel insanları kırıyorsun sen 
Usta mallarıyla kurmuşsun düzen 
Kendini yüksekte görüyorsun sen 

Dürüst olan yazar yanlışı seçmez
Doğruyu konuşur haddini aşmaz
Kendi sözleriyle tuzağa düşmez
Yazarı yerlere vuruyorsun sen 

Saygılı olursan saygı beklersin
Tarihe geçecek sözler eklersin
Yanlışa düşerek böyle teklersin
Özünü kaybetmiş arıyorsun sen

Yaşın kırk beş olmuş yaban elinde
Yol gösterir söz yok senin dilinde
Güzel yürü dostun doğru yolunda 
Yönünü kaybetmiş yürüyorsun sen 

Kelamide aynı sen gibi yersiz
Hak kelami bilen olur mu densiz
Emeğin yok ise alnında tersiz
Boşa havlayıpta ürüyorsun sen 

Âşık İdris sözün bu binde biri
Dersini iyi al kalmazsın geri
Dikkat et burası ozanlar yeri
Bozok kaset gibi sarıyorsun sen