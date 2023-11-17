Fazla havalanma ayarsız ozan
Güzel insanları kırıyorsun sen
Usta mallarıyla kurmuşsun düzen
Kendini yüksekte görüyorsun sen
Dürüst olan yazar yanlışı seçmez
Doğruyu konuşur haddini aşmaz
Kendi sözleriyle tuzağa düşmez
Yazarı yerlere vuruyorsun sen
Saygılı olursan saygı beklersin
Tarihe geçecek sözler eklersin
Yanlışa düşerek böyle teklersin
Özünü kaybetmiş arıyorsun sen
Yaşın kırk beş olmuş yaban elinde
Yol gösterir söz yok senin dilinde
Güzel yürü dostun doğru yolunda
Yönünü kaybetmiş yürüyorsun sen
Kelamide aynı sen gibi yersiz
Hak kelami bilen olur mu densiz
Emeğin yok ise alnında tersiz
Boşa havlayıpta ürüyorsun sen
Âşık İdris sözün bu binde biri
Dersini iyi al kalmazsın geri
Dikkat et burası ozanlar yeri
Bozok kaset gibi sarıyorsun sen