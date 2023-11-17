Fazla havalanma ayarsız ozan

Güzel insanları kırıyorsun sen

Usta mallarıyla kurmuşsun düzen

Kendini yüksekte görüyorsun sen

Dürüst olan yazar yanlışı seçmez

Doğruyu konuşur haddini aşmaz

Kendi sözleriyle tuzağa düşmez

Yazarı yerlere vuruyorsun sen

Saygılı olursan saygı beklersin

Tarihe geçecek sözler eklersin

Yanlışa düşerek böyle teklersin

Özünü kaybetmiş arıyorsun sen

Yaşın kırk beş olmuş yaban elinde

Yol gösterir söz yok senin dilinde

Güzel yürü dostun doğru yolunda

Yönünü kaybetmiş yürüyorsun sen

Kelamide aynı sen gibi yersiz

Hak kelami bilen olur mu densiz

Emeğin yok ise alnında tersiz

Boşa havlayıpta ürüyorsun sen

Âşık İdris sözün bu binde biri

Dersini iyi al kalmazsın geri

Dikkat et burası ozanlar yeri

Bozok kaset gibi sarıyorsun sen