Acı geçti altı şubat senemiz

Kahramanmaraş’tır ilimiz bizim

Bir mateme döndü ilde hanemiz

Sararıp da soldu gülümüz bizim

Anne baba öldü yavrular yetim

Hakkın adaleti kesindir çetin

Malatya yerle bir yıkıldı bütün

Gözyaşları oldu selimiz bizim

Feryat sesi yürekleri yakıyor

İmdat sesi her ağızdan çıkıyor

Saniyede on katları yıkıyor

Antakya’da sustu dilimiz bizim

Dünya kan ağladı böyle acıya

Yan yana mezarlar ana bacıya

Ölenlerin ismi geldi hocaya

ALLAH’A ayandır halımız bizim

Viran on bir şehir yazılsın başa

Kara talihiyle kaldı baş başa

Harabeye döndü bir baştan başa

Urfa’da yatıyor ulumuz bizim

Felaket üst üste sığmaz başımız

Kalmadı ki taş üstünde taşımız

Zehir oldu ekmeğimiz aşımız

Adıyaman’dadır velimiz bizim

Asrın felaketi Mevla’dan geldi

Yer altında nice yaralı kaldı

Sonunda boş kalan enkazlar oldu

Osmaniye’dedir kolumuz bizim

Bu acı olaylar yürek dağladı

Sabi sübyan feryat ile ağladı

Seksen beş milyonum kara bağladı

Kilis’te düştü tolumuz bizim

On bir ilde şehit verdi Türkiye

Yarlara merhem sürdü Türkiye

Bu acı günleri gördü Türkiye

Doğru yöne gider yolumuz bizim

Rabbimden yazılmış bu büyük ferman

Dünya yardım için dönüyor kirman

Hatay’da kaybımız çok imiş sorman

Kırk beş bin yaralı kulumuz bizim

Depremler başladı gece yarısı

Kayboldu oğullar kızı karısı

Can verdi kiminin körpe kuzusu

Diyarbakır’dadır elimiz bizim

Can dayanmaz halkın ah figanına

Uzanmış elleri iki yanına

Ana kıymaz yavrusunun canına

Her ilde kırıldı dalımız bizim

Kırk saniye hepsi verilen süre

Binalar kökünden serildi yere

Takdiri ilahi yazımız kara

İskenderun’dadır salımız bizim

Zaman kâfi gelmez haber vermeye

Güç yetmez emire karşı durmaya

Dünya el atıyor yara sarmaya

Antep’e koşuyor âlimiz bizim

Âşık İdris çok acıdır bugünler

Enkazın altında çırpınır canlar

Saralım yarayı akmasın kanlar

Altmış bin iki yüz ölümüz bizim