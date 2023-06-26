Güzel yüzün andırıyor güneşi

Benim sana sevdam güzden başladı

Ebedi sönmeyen aşkın ateşi

Bir kaçamak yapan gözden başladı



Gülünce yüzünde gül açıyordu

Gezdiği yerlerde nur saçıyordu

Yaklaşsan yanına hep kaçıyordu

O güzel sevdamız nazdan başladı

Aslın sordum dedi Diyarbakır'lı

Gözlerin ne güzel dedi çakırlı

Dedim derdin nedir dedi kahırlı

Yeni tanışmamız sözden başladı

Onunla baş başa kalışımızda

Zevkli sohbetlere dalışımızda

Candan sevip de dost oluşumuzda

Yüreğimde yanan közden başladı

Bir sevda peşine düşüp ağladım

Dermansız derdimle yürek dağladım

O vefasız yâre gönül bağladım

Üzüntü çileler özden başladı

İdris'imin kabul olmaz dileği

Bin kere sınadı zalim feleği

Azrail denilen ölüm meleği

Canları almaya bizden başladı