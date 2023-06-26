Güzel yüzün andırıyor güneşi
Benim sana sevdam güzden başladı
Ebedi sönmeyen aşkın ateşi
Bir kaçamak yapan gözden başladı
    
Gülünce yüzünde gül açıyordu
Gezdiği yerlerde nur saçıyordu
Yaklaşsan yanına hep kaçıyordu
O güzel sevdamız nazdan başladı

Aslın sordum dedi Diyarbakır'lı
Gözlerin ne güzel dedi çakırlı
Dedim derdin nedir dedi kahırlı
Yeni tanışmamız sözden başladı

Onunla baş başa kalışımızda 
Zevkli sohbetlere dalışımızda
Candan sevip de dost oluşumuzda
Yüreğimde yanan közden başladı

Bir sevda peşine düşüp ağladım
Dermansız derdimle yürek dağladım
O vefasız yâre gönül bağladım
Üzüntü çileler özden başladı

İdris'imin kabul olmaz dileği
Bin kere sınadı zalim feleği
Azrail denilen ölüm meleği
Canları almaya bizden başladı