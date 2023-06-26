Güzel yüzün andırıyor güneşi
Benim sana sevdam güzden başladı
Ebedi sönmeyen aşkın ateşi
Bir kaçamak yapan gözden başladı
Gülünce yüzünde gül açıyordu
Gezdiği yerlerde nur saçıyordu
Yaklaşsan yanına hep kaçıyordu
O güzel sevdamız nazdan başladı
Aslın sordum dedi Diyarbakır'lı
Gözlerin ne güzel dedi çakırlı
Dedim derdin nedir dedi kahırlı
Yeni tanışmamız sözden başladı
Onunla baş başa kalışımızda
Zevkli sohbetlere dalışımızda
Candan sevip de dost oluşumuzda
Yüreğimde yanan közden başladı
Bir sevda peşine düşüp ağladım
Dermansız derdimle yürek dağladım
O vefasız yâre gönül bağladım
Üzüntü çileler özden başladı
İdris'imin kabul olmaz dileği
Bin kere sınadı zalim feleği
Azrail denilen ölüm meleği
Canları almaya bizden başladı