Benlik nedir bilmez sever insanı

Sevgidir yürekte dili aşığın

Hakkın yarattığı kucaklar canı

Dostluğa uzanır eli aşığın

Yalanı katmaz ki doğru sözüne

Perde çekmez halkın gören gözüne

Acı sözü demez insan yüzüne

Kovanında hazır balı aşığın

Sevdası içinde taşır serinde

Hak dikmiştir kökü gayet derinde

Kaleminde sözler yerli yerinde

Sizlere aşikâr hal aşığım

Kötünün her zaman sezer fendini

Gönül bahçesinin yıkmaz bendini

Dost çağırsa koşar yorar kendini

Her yere açıktır yolu aşığın

Felek örse bile yoluna ağı

Karları yığsada çiçektir dağı

Gönül sevdalıysa dikmiştir bağı

Zemheride açar gülü aşığın

Âşık İdris anlar böyle halleri

Çok yürüdü aşka giden yolları

Sazını sarınca sıcak elleri

Dertli türkü çalar teli aşığın