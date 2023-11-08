Akil insanları sezercesine

Yığınak yaptılar ay eylediler

Çukurları kazıp dizercesine

Tilkiye çakala pay eylediler

Aklı yetmeyeni akıllı gördüm

Oyna diye plakaya koz verdim

Hep bir yolda birleşelim söz verdim

Taşı gediğine koy eylediler

Zalimler içinin karası gibi

Hastanın kanayan yarası gibi

Akil insanların sırası gibi

İş işten geçince vay eylediler

Irgatlar tarlada solduğu için

Cahiller yerinde kaldığı için

Hainlerde fırsat bulduğu için

Akan gözyaşları çay eylediler

Şehit haberleri yürek dağlıyor

Bilmezler Allah’ın sabrı bağlıyor

Âşık İdris genç yaşlara ağlıyor

Dinsizler genç ömrü zay eylediler