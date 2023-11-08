Akil insanları sezercesine
Yığınak yaptılar ay eylediler
Çukurları kazıp dizercesine
Tilkiye çakala pay eylediler
Aklı yetmeyeni akıllı gördüm
Oyna diye plakaya koz verdim
Hep bir yolda birleşelim söz verdim
Taşı gediğine koy eylediler
Zalimler içinin karası gibi
Hastanın kanayan yarası gibi
Akil insanların sırası gibi
İş işten geçince vay eylediler
Irgatlar tarlada solduğu için
Cahiller yerinde kaldığı için
Hainlerde fırsat bulduğu için
Akan gözyaşları çay eylediler
Şehit haberleri yürek dağlıyor
Bilmezler Allah’ın sabrı bağlıyor
Âşık İdris genç yaşlara ağlıyor
Dinsizler genç ömrü zay eylediler