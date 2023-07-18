Tarih on üç mayıs haber duyuldu
Feryat figan yükseliyor somada
İkizler yan yana kabre koyuldu
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada
Çaresiz işçiler nefessiz yatar
Acı sesler çığlık dumanlar tüter
Yer altı madeni çok canlar yutar
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada
Şiddetli sarsıntı her yeri sallar
Kesildi telefon yanıyor teller
Yardıma koşuyor uzanan eller
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada
Takdiri ilahi alın yazılar
Görenler ağlıyor kalpler sızılar
Üst üstede can veriyor kuzular
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada
Yaradan büyüktür çoğunu saklar
Ağıtlar yükselir duyar kulaklar
Mahşer yeri olmuş güzel sokaklar
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada
Soyunduk alları giydik karalı
Halkımız matemli toplum yaralı
Ana baba kardeş bekler sıralı
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada
Acı felaketler bitermi dersin
Elimiz imdada yetermi dersin
Sönen ocakları tütermi dersin
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada
Yaralar sarılsın devletce tezden
Türkiye yas bağlar karalı bezden
Yarap sen sabır ver dualar bizden
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada
Aşık idris perişandır halimiz
Ciçeği amcadan soldu gülümüz
Allah rahmet etsin üç yüz ölümüz
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada