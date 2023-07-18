Tarih on üç mayıs haber duyuldu

Feryat figan yükseliyor somada

İkizler yan yana kabre koyuldu

Kimisi yaralı kimi komada

Feryat figan yükseliyor somada

Çaresiz işçiler nefessiz yatar

Acı sesler çığlık dumanlar tüter

Yer altı madeni çok canlar yutar

Kimisi yaralı kimi komada

Feryat figan yükseliyor somada

Şiddetli sarsıntı her yeri sallar

Kesildi telefon yanıyor teller

Yardıma koşuyor uzanan eller

Kimisi yaralı kimi komada

Feryat figan yükseliyor somada

Takdiri ilahi alın yazılar

Görenler ağlıyor kalpler sızılar

Üst üstede can veriyor kuzular

Kimisi yaralı kimi komada

Feryat figan yükseliyor somada

Yaradan büyüktür çoğunu saklar

Ağıtlar yükselir duyar kulaklar

Mahşer yeri olmuş güzel sokaklar

Kimisi yaralı kimi komada

Feryat figan yükseliyor somada

Soyunduk alları giydik karalı

Halkımız matemli toplum yaralı

Ana baba kardeş bekler sıralı

Kimisi yaralı kimi komada

Feryat figan yükseliyor somada

Acı felaketler bitermi dersin

Elimiz imdada yetermi dersin

Sönen ocakları tütermi dersin

Kimisi yaralı kimi komada

Feryat figan yükseliyor somada

Yaralar sarılsın devletce tezden

Türkiye yas bağlar karalı bezden

Yarap sen sabır ver dualar bizden

Kimisi yaralı kimi komada

Feryat figan yükseliyor somada

Aşık idris perişandır halimiz

Ciçeği amcadan soldu gülümüz

Allah rahmet etsin üç yüz ölümüz

Kimisi yaralı kimi komada

Feryat figan yükseliyor somada