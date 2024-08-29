Girişimci Nihat Künbetli’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu projede, yılda 20 milyon fide üretim kapasitesine ulaşıldı. Bu yatırım sayesinde 12 kişilik istihdam sağlandı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mevkiinde yer alan bu modern serada, TKDK’nın %65 hibe desteğiyle ilk yıl 1 milyon fide üretilerek Yozgat ve çevre illere dağıtıldı. Serada üretilen salatalık, domates, patlıcan ve biber fideleri Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Serada çalışan Şakire Metin, “Burada çalışarak ailemize destek oluyoruz ve cep harçlığımızı çıkarıyoruz. Bu işi yapmak isteyen herkese tavsiye ederim,” dedi. Aynı serada çalışan Ayşegül Ünal ise, “Bozkır serası olarak tohumlama ve fide üretimi yapıyoruz. Şu an 8’i kadın olmak üzere toplam 12 kişi çalışıyoruz ve aile bütçemize katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Girişimci Nihat Künbetli, seranın 6.500 metrekarelik alan üzerinde, otomasyon sistemiyle çalıştığını belirterek, “İlk yılımızda 1 milyon fide ürettik. Talep fazlası nedeniyle daha fazla üretim yapamadık ancak temkinli başladık. Ürettiğimiz fideleri Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz. Yozgat halkı da seramıza ilgi gösteriyor” dedi.

Bu modern sera yatırımı, Yozgat’ın tarım sektörünü güçlendirirken, yerel ekonomiye de önemli katkılar sunuyor ve istihdam olanakları yaratıyor.