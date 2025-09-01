Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, hafta sonu tatilinden dönen vatandaşlar karayollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde araçlar yavaş ilerlerken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

1 Eylül itibarıyla anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için başlayan uyum haftası eğitiminin de dönüş yolculuğunu etkilediği görüldü.

Tatilden dönen ailelerin okul hazırlıkları için yola çıkmasıyla yoğunluk daha da arttı.

Yoğunluğun etkili olduğu noktalarda İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görev aldı. Kara yolundaki araç trafiği havadan görüntülendi.