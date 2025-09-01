Karatepe Mahallesi Muhtarı İhsan Dalgıç, Yozgat Belediyesi ekiplerinin mahallede yürüttüğü rutin temizlik çalışmalarını değerlendirdi.

Dalgıç yaptığı açıklamada, “Belediyemizin özverili ekipleri, Karatepe Mahallemizde temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Mahallemizin her köşesinde yürütülen çalışmalar sayesinde sokaklarımız daha düzenli, temiz ve yaşanabilir hâle geliyor” ifadelerini kullandı.

Muhtar Dalgıç, temizlik çalışmalarında emeği geçen Yozgat Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, “Birlikte daha temiz ve daha güzel bir Karatepe için el ele çalışmaya devam edeceğiz” dedi.