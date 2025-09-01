2026 yılı, çalışanlar için adeta “tatil yılı” olacak. Resmi tatillerin hafta sonlarıyla çakışması sayesinde, yalnızca 8 gün yıllık izin kullanarak toplamda 37 gün boyunca dinlenme hakkı bulabilecek.

Bu da uzun zamandır hayalini kurduğu tatil planlarını hayata geçirmek isteyenler için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Takvim Ocak ayında yılbaşı tatiliyle açılıyor. Ardından mart ayında Ramazan Bayramı, nisan ayında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı derken çalışanlara kısa molalar sunacak.

Mayıs ise adeta tatil yağmuru şeklinde geçecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve aynı döneme denk gelen Kurban Bayramı, mayıs ayını uzun tatil fırsatlarıyla dolduruyor.

Yaz aylarında 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü tatili öne çıkarken, 30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil imkânı sunmayacak. Sonbaharda ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftaya anlamlı bir nefes aldıracak.

2026 Tatil Planlaması Ve Özel Gün Tatilleri

Yılbaşı: 1 gün izinle 1-4 Ocak arası tatil

Ramazan Bayramı: 0,5 gün izinle 19-22 Mart arası tatil

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün izinle 23-26 Nisan tatil

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ekstra izin gerekmeden 1-3 Mayıs tatil

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün izinle 16-19 Mayıs tatil

Kurban Bayramı: 1,5 gün izinle 23-31 Mayıs arası tatil

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 2 gün izinle 15-19 Temmuz tatil

30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Pazar gününe denk geliyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 1,5 gün izinle 28-31 Ekim tatil