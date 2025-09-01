Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan, gözünü kademeli emeklilik modeline çevirmiş durumda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teknik çalışmaların devam ettiğini ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Ancak düzenlemenin kapsamı, şartları ve yürürlüğe giriş tarihi konusunda henüz netlik kazanmadığını vurguladı.

Bakan Işıkhan’dan Açıklama

Çalışma Bakanı, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayında emeklilik sistemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, “Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gerekli prim ve yıl şartları devam edecek. Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Bizim önceliğimiz, mevcut aktüeryal dengeyi korumak, emeklilerimize aylıkları düzenli ödemek ve sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale getirmektir” dedi.

Bakanın bu sözleri, düzenlemenin kısa vadede yürürlüğe girmeyeceği yorumlarına yol açsa da, teknik çalışmaların sürdüğü bilgisinin paylaşılması, milyonlarca sigortalı için umut ışığını koruyor.

Kimler İçin Geçerli Olabilir?

Kademeli emeklilik sistemi, özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olan çalışanlar için kritik önem taşıyor. Zira bu tarihler arasında sigortalı olanlar, EYT kapsamı dışında kalmış ve mevcut sistemde emekli olabilmek için uzun süre beklemek zorunda bırakılmıştı.

Yeni modelle birlikte, belirli yaş ve prim şartlarını yerine getirenlerin kısmen erken emekli olabilmesi gündemde. Ancak düzenlemenin hangi koşullarla uygulanacağı, kimleri kapsayacağı ve nasıl bir yol haritası izleyeceği ilerleyen dönemde açıklığa kavuşacak.

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik, çalışanların sigortalılık sürelerine ve prim gün sayılarına göre belirli yaş kriterlerini doldurarak emekli olmalarını sağlayan bir sistem. Bu modelde, her sigortalı için emeklilik yaşı sabit olmayıp, sigorta giriş tarihine göre değişiklik gösterebiliyor. Böylece bazı sigortalılar, mevcut sisteme göre daha erken emekli olma şansı yakalayabiliyor.

Beklenti Yüksek, Gözler Torba Yasada

Çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren düzenlemeler genellikle torba yasalarla Meclis gündemine gelirken, milyonlarca kişi “kademeli emeklilik” düzenlemesinin bu yılki torba yasada yer alıp almayacağını merak ediyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, kulislerde bu modelin detaylarının önümüzdeki aylarda paylaşılabileceği konuşuluyor. Özellikle emeklilikte adalet ve eşitlik taleplerini sık sık gündeme getiren çalışanlar, düzenlemenin yasalaşması halinde EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca kişiye yeni bir umut kapısı açılacağını düşünüyor.