‘Büyük Bir Gurur Yaşıyoruz’

Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Turnuvası’nda mücadele eden Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü, gösterdiği başarılı performansla yarı finale yükseldi.

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydoğmuş, “Takımımızın bu anlamlı turnuvada yarı finale kalması bizler için büyük bir onur ve gururdur. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Hakan Altın’ı, takım koordinatörümüz İsmet Yaşar’ı ve tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Ayrıca turnuvaya katılan tüm takımlara da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sporun gençler üzerinde disiplin, birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğini vurgulayan Aydoğmuş, “Bizim en büyük hedefimiz, sporun birleştirici gücüyle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve milletine, vatanına bağlı ahlaklı nesiller yetiştirmektir” dedi.