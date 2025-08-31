Yozgat’ın tarihi dokusu, şehrin her köşesinde kendini gösterirken, Akdağmadeni ilçesinin Yeşildere Mahallesi’nde yer alan Yeşildere Kilisesi, geçmişin izlerini günümüze taşıyan eşsiz bir tarih hazinesi olarak öne çıkıyor.

1862 yılında inşa edilen kilise, yıllara meydan okuyan mimarisi ve estetik detaylarıyla tarihseverlerin ilgisini çekiyor.

Kilise, Akdağmadeni’nin Yeşildere Mahallesi’nde adeta gizlenmiş bir hazine gibi duruyor. Ön cephesinde kullanılan kesme taşlar, diğer cephelerdeki mermer taşlarla birleşerek yapıya hem dayanıklılık hem de görsel zarafet kazandırıyor.

Özellikle kilisenin ön kısmındaki yuvarlak kemerli giriş boşluğu, ziyaretçilere adeta mistik bir atmosfer sunarken, kemerlerin ortadan iki yuvarlak, yanlardan ise iki köşeli taşla bağlanması, mimarinin ustalığını gözler önüne seriyor.

Giriş kapısının yuvarlak kemer süslemeleri, kilisenin estetik detaylarını daha da ön plana çıkarıyor.

Kilise kapısının üzerinde 11, çerçeve altında ise 2 adet Grekçe kitabe yer alıyor. Bu kitabeler, tarihi dokunun izlerini günümüze taşıyarak ziyaretçilere adeta bir zaman yolculuğu sunuyor.

İç mekân ise kilisenin mimari ihtişamını tamamlıyor. Dikdörtgen planlı yapısı, taş döşemeli tabanı ve sekiz adet yuvarlak sütunu ile kilise, ziyaretçilere geçmişin sayfalarında bir yolculuk sunuyor. Sütunlar, yuvarlak kemer ve ağaç hatıllarla birbirine bağlanarak estetik bir uyum sağlıyor. İç sıvalarda yer alan haç ve geometrik süslemeler, kilisenin tarih boyunca korunmuş ruhunu gözler önüne seriyor.

Yeşildere Kilisesi, sadece tarihi ve mimarisiyle değil, aynı zamanda kültür mirası olarak taşıdığı değerle de dikkat çekiyor. Kilise, 8 Nisan 1983 tarihinde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (G.E.E.A.Y.K.) tarafından alınan 4227 sayılı karar ile koruma altına alınmış durumda. Bu sayede, gelecek nesiller de bu tarihi eserin güzelliklerini keşfetmeye devam edebilecek.

Uzmanlar, Yeşildere Kilisesi’nin sadece bir yapı olmanın ötesinde, tarihseverlere etkileyici bir yolculuk sunduğunu ve Yozgat’ın kültürel mirasına büyük katkı sağladığını vurguluyor. Kilise, ziyaretçilerine hem mimarisi hem de tarihi dokusuyla unutulmaz bir deneyim sunarken, Yozgat’ın tarihi hazineleri arasında parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor.

Yeşildere Kilisesi, özellikle tarih meraklıları, mimarlık tutkunları ve kültür gezginleri için keşfedilmeyi bekleyen önemli bir destinasyon olmayı sürdürüyor. Ziyaretçiler, kilisenin hem iç hem de dış mimarisinde sergilenen detaylarda geçmişin izlerini sürebilir, tarihle bugünü bir arada deneyimleyebilir.