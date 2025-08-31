Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan 8 bin personel alımında en fazla kontenjan jandarma sınırına verildi.

8 bin uzman erbaş alımında 7 bin 87 kişilik kontenjan jandarma sınıfına verilirken başvuruların 3 Eylül 2025 tarihine kadar süreceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kamu haklarından mahrum olmayan adaylar arasından uygulanacak jandarma alımında adayların 20 yaşından gün almamış olması, 27 yaşını bitirmemiş olması şartı aranıyor. 01 Ocak 2006 (dahil) - 01 Ocak 1998 (dahil) tarihleri arasında doğan adaylar personel alım ilanına başvuru yapabiliyor.

Askerlik Şartı Aranmıyor

Jandarma alımlarında adaylardan askerlik şartı aranmıyor. Askerliğini yapan - yapmayan her aday söz konusu uzman erbaş alım ilanına başvuru yapabilecek.

Askerlik yapanlar için ise bir şart var. Şart şu şekilde bildirildi: "Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6’daki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak."