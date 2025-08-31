Yozgat Valiliği, kent genelinde suyun bilinçli kullanımı ve tasarrufun önemine dikkat çeken kapsamlı bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, suyun tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynak olduğu hatırlatılırken, doğal kaynakların korunmasının hem bugünü hem de gelecek nesilleri ilgilendirdiği vurgulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Su, yaşamın temel kaynağıdır ve tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak hem bugünü hem de geleceğimizi korumalıyız. Gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için su tasarrufu büyük önem taşımaktadır. Lütfen muslukları gereksiz yere açık bırakmayalım, damlayan muslukları ve tesisatları zaman kaybetmeden tamir edelim, bahçe sulamasını bilinçli saatlerde yapalım ve suyu her alanda verimli kullanalım.”

"Su Kaynaklarımız Sınırlıdır"

Yetkililer, aşırı su kullanımının yalnızca bireysel yaşamı değil, tarım ve sanayiyi de doğrudan etkilediğini belirtiyor. Su kaynaklarının verimli kullanılmaması durumunda hem doğal ekosistemlerin zarar gördüğü hem de içme suyu maliyetlerinin arttığı ifade edildi. Açıklamada, “Su kaynaklarımız sınırlıdır. Her damla önemlidir. İsraf, hem doğayı hem de ekonomiyi olumsuz etkiler” denildi.

"Küçük Önlemler, Büyük Farklar Yaratır"

Valilik, su tasarrufunun yalnızca bireysel bir alışkanlık değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Her birey, evinde, işyerinde ve açık alanlarda suyu verimli kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilir. Küçük önlemler, büyük farklar yaratır” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlar İçin Öneriler

Muslukları kullanmadığınız zaman kapalı tutun.

Damlayan muslukları ve tesisat arızalarını hemen tamir ettirin.

Bahçe ve tarla sulamasını sabah erken veya akşam geç saatlerde yapın.

Ev ve işyerlerinde su birikintilerini önleyin, gereksiz su tüketiminden kaçının.

Su tasarrufu sağlayan cihaz ve ekipmanlar kullanın.

Yozgat’ta son yıllarda nüfus ve tarımsal faaliyetlerdeki artış, su tüketiminde ciddi yükselişlere yol açtı. Yetkililer, özellikle yaz aylarında su kaynaklarının bilinçli yönetilmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Valilik, yerel halkı hem evde hem de tarımsal faaliyetlerde su tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Yozgat Valiliği’nin açıklaması, suyun değerini bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaşları gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yeterli su kaynağı bırakmak için bilinçli olmaya davet ediyor. Valilik yetkilileri, toplumun tüm kesimlerinin iş birliğiyle su israfının önlenebileceğini ve Yozgat’ın doğal kaynaklarının korunabileceğini belirtti.