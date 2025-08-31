Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çandır ilçesinde bulunan Elçi Devlet Avlağı ve İğdeli Genel Avlağı bölgelerinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi kapsamında, avcılık faaliyetleri titizlikle denetlendi.

Yapılan denetimlerde bölgede avcılık yapan vatandaşların belgeleri ve avcılık teçhizatları kontrol edilerek, mevzuata uygunluğuna bakıldı.

Denetimler sırasında vatandaşlara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Milli Av Koruma (MAK) kararları hakkında bilgilendirme yapılırken, yasal çerçevede avcılık faaliyetlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Jandarma ekipleri, kurallara uymanın hem doğanın korunması hem de avcıların güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, yaptığı açıklamada, çevrenin, doğal yaşam alanlarının ve hayvanların korunmasına yönelik önleyici kolluk faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, bu tür denetimlerin sadece avcılık faaliyetlerini düzenlemekle kalmayıp, ekosistemin korunmasına da önemli katkı sağladığını ifade etti.

Ayrıca vatandaşlara, yasadışı avcılığın doğaya ve yaban hayatına verdiği zararlar anlatılarak, ihlallerin önlenmesi amacıyla jandarma birimlerinin sürekli olarak sahada aktif olduğu hatırlatıldı. Bu uygulamalar sayesinde Yozgat genelinde hem doğa hem de avcı topluluğu açısından güvenli ve sürdürülebilir bir avcılık ortamı sağlanması hedefleniyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, çevre ve doğa koruma faaliyetlerinin yanı sıra, vatandaşlarla iş birliği içerisinde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına da önem veriyor. Önleyici kolluk devriyeleri, hem yasalara uyumu teşvik ediyor hem de gelecek nesillere korunmuş ve dengeli bir doğal yaşam alanı bırakılmasına hizmet ediyor.