Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yozgat’ta düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Fuara Yerköy’den de yoğun katılım olduğunu belirten Arslan, çiftçiler ve esnaflarla sohbet ederek tarım ve hayvancılık alanındaki talepleri dinledi.

Arslan, “Üreticilerimizle muhabbet ederek onların sorunlarını ve beklentilerini dinleme fırsatı bulduk. Esnaflarımızla da verimli sohbetler gerçekleştirdik” dedi.

Üretimin ve emeğin kıymetini bilen bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Arslan, “Her daim çiftçimizin, esnafımızın ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir

Yozgat Valiliği, kent merkezinde artan trafik yoğunluğu ve vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle araçların park yasağı olan yerlere bırakılması ve ikinci sıra parklara başvurulması nedeniyle trafik akışının olumsuz etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, sürücüler “başkalarının haklarına saygı göstermeye” davet edildi.

"Lütfen Aracınızı Park Yasağı Bulunan Alanlara Bırakmayın"

Valilik açıklamasında, şehir merkezinde vatandaşların en çok yakındığı konuların başında trafik kurallarına uyulmaması ve hatalı parkların geldiği belirtildi. Trafik yoğunluğunun gün geçtikçe arttığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde vatandaşlarımızın en çok yakındığı konuların başında, trafik kurallarına uyulmaması ve araçların hatalı park edilmesi gelmektedir. Özellikle trafik yoğunluğunun arttığı bu günlerde, araçların park yasağı olan yerlere ve ikinci sıraya bırakılması hem akışı aksatmakta hem de sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Lütfen aracınızı park yasağı bulunan alanlara bırakmayın, ikinci sıra park ederek hem trafiği hem de diğer sürücüleri zor durumda bırakmayın. Başkalarının haklarına saygı gösterin.”

Hatalı Park Yapan Sürücülere Cezai İşlem"

Yozgat Valiliği, trafik düzenini sağlamak amacıyla kent genelinde polis ekipleri tarafından denetimlerin artırılacağını bildirdi. Hatalı park yapan sürücülere cezai işlem uygulanacağına dikkat çekilerek, hem trafik akışının düzenlenmesi hem de vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor.

Valilik açıklamasında ayrıca, yalnızca kurallara uymanın değil, toplumsal yaşamda diğer bireylerin haklarına saygı göstermenin de önemli olduğu hatırlatıldı. Yetkililer, küçük görünen ihlallerin bile trafikte büyük sorunlara yol açabileceğini belirterek, tüm sürücülerin duyarlı davranması gerektiğinin altını çizdi.