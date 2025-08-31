Sorgun ilçesi ve Doğankent beldesinde, Sorgun/Doğankent Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlar başarıyla sonuçlandı. Yapılan titiz çalışmalarda, A.Ö. isimli şahsın Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Elde edilen istihbarat doğrultusunda, şüphelinin Sorgun ilçesinden Doğankent Beldesi’ne geçeceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. JASAT ve Karakol ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda şüpheli A.Ö., Doğankent’te düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

Yetkililer, gerçekleştirilen yakalamanın bölgedeki suç oranlarının azaltılması ve halkın güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Jandarma ekipleri, suç ve suçlularla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi. Jandarma yetkilileri, vatandaşlara “güvenli bir çevre için aranan şahıslarla ilgili her türlü bilgi ve ihbarı en yakın jandarma birimine bildirmeleri” çağrısında bulundu.

Bu operasyon, Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin koordineli çalışmasının bir göstergesi olarak, aranan şüphelilerin yakalanmasında gösterilen etkinliği bir kez daha ortaya koydu.