Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında, müdürlük yöneticilerinin katılımıyla yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, eğitim ve öğretim sürecinin daha verimli yürütülmesi amacıyla alınacak tedbirler, yapılacak planlamalar ve yeni dönemin öncelikleri ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, öğrencilerin ve öğretmenlerin daha iyi bir eğitim ortamına kavuşmaları için tüm birimlerin iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Yeni eğitim yılına sorunsuz başlanabilmesi için gerekli hazırlıkların aralıksız sürdüğü bildirildi.