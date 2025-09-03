Yenifakılı Kaymakamı İsa Uğur, Eskiören ve Merdaneli yolunda devam eden yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Uğur, vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşması için çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü belirtti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yol yapım çalışmaları kapsamında güzergâhın Pazar gününe kadar trafiğe kapalı olacağı kaydedildi. Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Çalışmalar tamamlandığında bölge halkının daha güvenli ve modern bir yola kavuşacağını vurgulayan Kaymakam Uğur, emeği geçenlere teşekkür etti.