Yozgat’ta Yeni Dönem Başlıyor! Çalışma Hayatını Değiştirecek

Yozgat’ta SGK’sız çalışan ve prim borcu bulunanlar için yeni dönem başlıyor. Kayıt dışı istihdam ve prim ödemeleri artık daha sıkı takip edilecek.

Türkiye’nin 2026-2028 Orta Vadeli Programı (OVP) açıklandı. Program, Yozgat’ta da iş dünyası ve çalışma hayatına doğrudan etki edecek birçok yeni düzenlemeyi içeriyor.

OVP kapsamında, esnek ve yeni nesil çalışma modelleri mevzuata dahil edilecek, çalışanların iş-yaşam dengesi korunacak. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanan destejler daha erişilebilir hale gelirken, gençlere yönelik özel İşgücü Uyum Programları da devreye alınacak.

Meslek yüksekokulları ve üniversite kontenjanları, sanayi ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillenecek. Mesleki ve teknik eğitimler yenilenerek, işbaşı eğitimleri ve staj imkanları artırılacak. Ulusal Yeterlilik Sistemi ile eğitim-istihdam ilişkisi daha güçlü hale getirilecek.

Ortaöğretim çağındaki öğrenciler, mesleki eğitim merkezlerinde beceri kazanacak programlara dahil edilerek üretim kültürüyle tanıştırılacak. Ayrıca, Otomatik Katılım Sistemi işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülerek tamamlayıcı emeklilik devreye alınacak.

Yozgat’ta kayıt dışı istihdamın önlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapay zekâ ve büyük veri teknolojilerinden yararlanacak. Risk odaklı denetimlerle hem kayıt dışı çalışma hem de prim ödemeleri daha yakından titizlikle izlenecek. SGK prim borçlarının tahsilat süreçleri hızlandırılırken, vatandaşların sistem içinde kalması teşvik edilecek.

Yeni düzenlemelerle Yozgat’ta hem işverenler hem de çalışanlar için daha şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir istihdam ortamı oluşturulması amaçlanıyor.