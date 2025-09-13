Amasya’da hafif ticari aracın yolda kontrolden çıkarak şarampole savrulması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E. yönetimindeki 34 KMV 287 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken Amasya merkez Kayabaşı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazada sürücünün yanı sıra aynı aileden S.M ve Ş.E yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.